أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، أعلان العاهل الأردني عبد الله الثاني، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وأفردت الصحف ، مساحات للحديث عن الاعلان الملكي الخاص بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبحث مجلس الوزراء الأردني في جلسة خاصة إنهاء ملحقي الاتفاقية ، وتسليم الخارجية الأردنية نظيرتها الاسرائيلية مذكرتين لإنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام.

واهتمت بلقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني، رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجلس النواب الأميركي، النائب إليانا روس ليتينن.

وتابعت بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، مع سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) ، وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة ، جهود الأردن في مجال الاصلاحات الاقتصادية.

وسلطت الضوء على توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال صناعة الغاز.