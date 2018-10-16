أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تسلم العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال لقاءه نائب رئيس الوزراء الوزير المنسق للأمن الوطني في سنغافورة تيو تشي هين، دعوة من رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، لحضور المؤتمر الدولي "مجتمعات متماسكة"، الذي تستضيفه سنغافورة في شهر يوليو من العام 2019م.

واهتمت بمباحثات رئيس الوزارء الأردني الدكتور عمر الرزاز مع وزيرة التجارة التركية روهصان بكجان، التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين.

وكتبت صحف الثلاثاء عن افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا ، وتناولت تصريحات وتحليلات لخبراء اقتصاديين حول اهمية فتح المعبر على الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

وسلطت الضوء على استشهاد شاب فلسطيني، بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "بركان" في سلفيت شمال الضفة الغربية.

واهتمت صحف الأردن بجلسة فصلية يعقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، حول القضية الفلسطينية يوم الخميس، يستمع الاعضاء الى احاطة من المنسق الاممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، نيكولاي ملادينوف، حول الوضع على الأرض.