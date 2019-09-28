أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم كلمة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلانه نجاح باكستان في القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها، ومطالبته من الأمم المتحدة بالتدخل لرفع حظر التجوال الجاري في إقليم كشمير منذ أكثر من 52 يومًا.

واهتمت بعزم باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية. وأخبرت عن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية من الهند بإزالة القيود التي فرضتها على الكشميريين في جامو وكشمير.

وتابعت تطورات الوضع في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في باكستان والذي خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى. وعرجت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا حمى الضنك في باكستان إلى 27 حالة وفاة مع تجاوز عدد المصابين بهذا المرض القاتل عن 14 ألف حالة.

وتطرقت إلى إغلاق باكستان جميع المعابر على الحدودية المشتركة مع أفغانستان للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية الأفغانية، كما أخبرت عن اتفاق باكستان وإندونيسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في المجال الدفاعي.

إقليمياً تابعت صحف باكستان مرحلة الانتخابات الرئاسية التي ستعقد اليوم في أفغانستان لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد.