اهتمامات الصحف الليبية السبت

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ترحيب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وما ورد فيه من تأكيد أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، موضحة أننا ستعمل بجدية بالتعاون مع الخبرات الدولية المختصة على توحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتطبيق الترتيبات الأمنية للاتفاق السياسي.

وبينت مقتل آمر اللواء التاسع ترهونة التابع للجيش العقيد عبدالوهاب المقري والنقيب محسن الكاني والجندي عبدالعظيم الكاني.

وأنبأت عن وفاة مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير التونسي صلاح الدين الجمالي عن عمر يناهز 72 عاما، قضى أغلبها في العمل بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، موضحة أن الراحل قد تم تعينه مبعوثا لليبيا في نوفمبر 2016 م .

وتناولت إعلان فرع منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن شحنة جديدة من الأدوية والإمدادات اللازمة لعلاج الآلاف من المرضى ستصل إلى المستشفيات والعيادات الليبية خلال هذا الأسبوع بدعم من الحكومة الألمانية.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مخبرة عن مطالبة الجزائر بوقف إطلاق النار في طرابلس، والتوصل إلى حل ليبي - ليبي، واحترام قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير الأسلحة، ناقلة إعراب سلامة عن تقديره لموقف الجزائر المساند للحل السياسي في الأزمة الليبية، مشددا على تطابق الرؤى بأن الحل العسكري وهم مكلف