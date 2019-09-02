أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في ظل تنافس شديد بين المترشحين الـ 26، متوسعة في الحديث عن حظوظ مختلف المترشحين في هذا السباق الانتخابي وأبرز ما تضمنته برامجهم الانتخابية.

وتحدثت مغاربيًا، عن إغلاق مطار معيتيقة في العاصمة الليبية أمس. بعد استهدافه بقذائف مدفعية، مشيرة إلى تضارب الأنباء بشأن عدد الإصابات التي وقعت في المطار بسبب القصف.

عربيًا، تطرقت صحف الاثنين إلى تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشيرةً إلى إجراء رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالات مع الإدارتين الأمريكية والفرنسية، ومطالبته إياهم بالتدخل في مواجهة الأوضاع على الحدود الجنوبية لبلاده.

وكتبت دوليًا، عن دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي إلى التدخل في الأزمة حول إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، من أجل تجنيب المنطقة خطر الانزلاق نحو حرب بين الجارتين النوويتين.

كما أشارت صحف تونس إلى إعلان المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أن واشنطن وحركة طالبان الأفغانية أوشكتنا على التوصل لاتفاق ينهي 18 عامًا من النزاع في أفغانستان.