أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف السودانية الصادرة بالمباحثات التى أجراها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمقر الأمم المتحدة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا،التي تركزت حول وجود السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، والأزمة الاقتصادية، والنزاعات المسلحة.

وأخبرت عن تسلم السلطات الأمنية في محافظة الحديدة دعمًا أمنيًا، مقدم من تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل إنعاش المنظومة الأمنية واستعادة دورها في ترسيخ الاستقرار.

وأشارت إلى قمع قوات جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، ما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق.

ولفتت الانتباه إلى مقتل 17 مسلحًا من تنظيم داعش الإرهابي في جنوب ليبيا في هجوم أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا - أفريكوم - أنها نفذته.

ونقلت عن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس المختار بن نصر قوله إنه تم تضمين أسماء 107 تونسيين ومنظمات في القائمة الوطنية للأشخاص والمنظمات والكيانات المرتبطة بجرائم إرهابية التي تم تجميد أموالها.