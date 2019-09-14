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اهتمامات الصحف السودانية السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية السبت

الصحف السودانية
الخرطوم- العرب اليوم

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إنهاء رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك زيارته إلى جوبا التي بحث خلالها مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت والقيادات الجنوبية سبل تعزيز العلاقات بين دولتي السودان.
ونقلت عن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل إبراهيم أنه توصل إلى تفاهمات مع نظيره الجنوب سوداني على مراجعة الاتفاقيات النفطية بين البلدين خاصة مسألة رسوم عبور النفط.
وأخبرت عن مقتل 13 مدنيًا بينهم أطفال في قصف مدفعي عشوائي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تجمعات سكنية بمحافظتي الحديدة وتعز غرب وجنوب غرب اليمن.
وابرزت تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك أن خطط إسرائيل لضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.
وسلطت الضوء على نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات تحدّثت عن إمكان أن تكون إسرائيل "تجسّست" على البيت الأبيض.

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اهتمامات الصحف السودانية السبت اهتمامات الصحف السودانية السبت



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