أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم السبت 30 أيَّار

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للوضع الوبائي في البلاد قبل أيام قليلة عن إنهاء المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه والدخول في المرحلة الثالثة التي ستتواصل إلى 14 يونيو، مشيرة إلى أن المخاوف من إمكانية تسجيل موجة ثانية ما تزال قائمة.

وعرجت على قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمديد في البلاد لمدة ستة أشهر وذلك بداية من اليوم، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي كان قد قرر في وقت سابق التمديد في حالة الطوارئ، في البلاد لمدة شهر بداية من 30 أبريل الماضي.

وركزت صحف تونس على الأحداث في ليبيا، إذ تشهد العاصمة الليبية معارك عنيفة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج وذلك في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن استئناف مفاوضات جينيف بشأن الأزمة في البلاد.

وأوردت خبر إعلان وكالة الصحة الوطنية الفرنسية قفزة مفاجئة في حالات عدوى كورونا، بعد ساعة واحدة فقط من إعلان رئيس الوزراء خطط إعادة فتح على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن الإحصائيات الجديدة المفاجئة هي نتاج أسلوب إحصاء جديد، وغير مرتبطة بموجة ثانية من الفيروس، إلا أنها أكدت على مخاوفها من معالجة الحكومة الفرنسية للأزمة، وذكرت بأن العدوى مستمرة في أحد أكثر البلدان تأثرا بالجائحة.

وتناقلت صحف تونس إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف كل علاقات بلاده مع منظمة الصحة العالمية رغم استمرار جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب رفضها تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها سابقا، مشيرة إلى أن ترامب أمر بتحويل الأموال، التي كان من المخطط تخصيصها لمنظمة الصحة العالمية إلى مؤسسات أخرى تعمل على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في العالم.