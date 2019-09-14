اهتمامات الصحف التونسية السبت

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، آخر الإستعدادات التي تٌجريها تونس من آجل تأمين عملية سير الانتخابات التي تنعقد في تونس غدًا، مشيرةً إلى تأكيد رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون أن تزوير الإنتخابات في تونس غير وارد بالمرة، ولكن التأثير على الناخب عبر وسائل الإعلام والمال الفاسد وسبر الآراء موجود.

وتناقلت إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن الجيش احبط هجومًا جويًا وبريًا ضد قاعدة الجفرة وسط ليبيا قامت به ميليشيات مسلحة.

وكتبت صحف السبت عن مشاركة عشرات الآلاف من الجزائريين في مسيرة بالعاصمة الجزائر للمطالبة برحيل باقي أفراد النخبة الحاكمة، قبل إجراء أي انتخابات جديدة.

وتوقفت صحف تونس عند تطورات الأحداث في فلسطين، مؤكدة إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ، مشيرة في الإطار إلى إعلان منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع استثنائي في جدة غدًا لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير.