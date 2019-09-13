اهتمامات الصحف التونسية الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتطورات المشهد السياسي داخل البلاد مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى اللقاء الذي جمع أمس، الرئيس التونسي محمد الناصر ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، لبحث آخر استعدادات تونس للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتحدثت في شأن داخلي آخر عن تداعيات الفيضانات التي شهدتها العاصمة تونس أمس الأول، وانتقدت عدم التحرك السريع للمسؤولين في الدولة.

وتناقلت صحف الخميس عربيًا، تحذير الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن فرض سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية يٌعد بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام.

وكتبت عن تأكيد وزير خارجية مصر سامح شكري، أن هناك مشاورات عربية للتوافق حول التوقيت المناسب لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

دوليًا، تحدثت صحف تونس عن انتشال قوات الإنقاذ في فلوريدا الأمريكية، عشرات الجثث من تحت الأنقاض بسبب الآثار الكارثية التي خلفها إعصار دوريان.