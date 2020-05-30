أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم السبت 30 أيَّار
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أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم السبت 30 أيَّار

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم السبت 30 أيَّار

الصحف السودانية
الخرطوم- العرب اليوم

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توقيع السودان وبرنامج الأغذية العالمي في الخرطوم أمس، مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية لدعم الأسر السودانية بتحويلات نقدية مباشرة. وعرجت على تسجيل السودان أمس 175 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 38 حالة وفاة.

وسلطت الضوء على بسط قوات الجيش الليبي سيطرتها الكاملة على محور الكازيرما بعد صد هجوم الميليشيات المسلحة المدعومة بعدد كبير من المرتزقة التابعين لتركيا، ما أدى لمقتل عدد كبير من القادة الميدانيين للميليشيات المسلحة.

وأشارت الصحف إلى اتهام وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، إيران بالسعي لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها التوسعية وسياساتها التخريبية في المنطقة العربية. ولفتت الانتباه إلى توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، باستمرار العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية والضرب بيد من حديد.

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أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم السبت 30 أيَّار أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم السبت 30 أيَّار



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