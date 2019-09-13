اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع روسيا من أجل إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وسلطت الضوء على الرسالة التي تسلمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من نظيره الجيبوتي وتضمنت علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.

ورصدت صحف الجمعة الوضع على الساحة اليمنية، مبرزةً الغارات التي شنتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية على مواقع للميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمحافظة صعدة.

وأشارت إلى المباحثات التي أجراها رئيس جنوب السودان سلفا كير مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والخلافات الحدودية.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتةً إلى الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال على مواقع في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن مقتل وإصابة 17 شخصًا في انفجار عبوات ناسفة على أحد الطرق بإقليم ديار بكر في تركيا.