أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

بغداد - العرب اليوم
اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجهود المبذولة لإعداد الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل 2020 ،متوقعة أن يتم ذلك في نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وتناولت الصحف نتائج تقييم البرنامج الحكومي (2018-2022) الذي تقوم به لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية ,التي من المقرر أن تعلن قراراتها اليوم، منوهة بأن البرنامج الحكومي تضمن خمسة محاور رئيسة تتعلق باستكمال أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة القانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، والاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية المجتمعية.
وتطرقت صحف اليوم إلى الشأن الأمني, مستبعدة إمكانية عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق بسبب سيطرة القوات الأمنية العراقية, وقدرتها على مواجهة أية محاولة إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
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