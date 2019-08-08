أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجهود المبذولة لإعداد الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل 2020 ،متوقعة أن يتم ذلك في ‏نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتناولت الصحف نتائج تقييم البرنامج الحكومي (2018-2022) الذي تقوم به لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية ,التي من المقرر أن تعلن قراراتها اليوم، منوهة بأن البرنامج الحكومي تضمن خمسة محاور رئيسة تتعلق باستكمال أسس ‏الدولة الاتحادية الواحدة ‏ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة القانون ‏وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، ‏والاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية وتقوية ‏الاقتصاد، والخدمات والتنمية المجتمعية.

وتطرقت صحف اليوم إلى الشأن الأمني, مستبعدة إمكانية عودة تنظيم داعش ‏الإرهابي إلى العراق بسبب سيطرة القوات الأمنية العراقية, وقدرتها على مواجهة أية محاولة إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.