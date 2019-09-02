أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح على أهمية دور منظمة الأمم المتحدة في العراق, وذلك خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "جينين هينيس بلاسخارت" أمس الاحد, منوهة بتشديده على أن العراقيين يتطلعون إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.

واهتمت الصحف بقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة لإزالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة.

وأخبرت أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سيقوم غداً الثلاثاء بزيارة للعراق تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية ، مشيرة إلى أن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة مع الرئاسات الثلاث" رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب"، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وتطرقت صحف الإثنين الى عزم العراق تقديم مقترح لعقد اتفاقية للنازحين العرب وتضمينها في جدول أعمال الدورة الـ 152 القادمة لمجلس الجامعة العربية التي ستعقد قريبا على مستوى الوزراء.

وتحدثت صحف بغداد عن استعداد مجلس النواب العراقي لاستئناف جلساته غداً الثلاثاء، ضمن فصله التشريعي الثالث, بعد انتهاء عطلته التشريعية ,منوهة بأن المجلس ينتظره عدد كبير من الملفات المهمة ,أبرزها ملف استجواب عدد من الوزراء.