أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الإثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على مواصلة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مشاوراته أمس، من أجل تشكيل حكومته، حيث اجتمع مع قيادات قوى الحرية والتغيير، للتداول حول الأسماء المرشحة للتشكيل الحكومي المرتقب للفترة الانتقالية.

وقالت الصحف إن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف مخزن أسلحة وتعزيزات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأبرزت تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها، وشددت على أن الانزلاق نحو المواجهات العسكرية قد يخرج بالوضع عن السيطرة.

ونقلت صحف الإثنين عن الرئاسة الفلسطينية قولها ، إن استمرار محاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار.

وسلطت الضوء على تصريحات رئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي الداعمة لاستقرار ليبيا.

وأشارت صحف السودان إلى طرد قوات الأمن الأفغانية مقاتلي حركة طالبان من قندوز غداة هجومهم على المدينة الواقعة في شمال البلاد.