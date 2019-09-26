أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بتوقيع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بنيويورك أمس، مع حكومة السودان ، مذكرة تفاهم يتم بموجبها افتتاح مكتب لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم .

وأبرزت إدانة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بأشد العبارات الاعتداء التخريبي الأخير على منشآت النفط في بقيق وخريص ، الذي اعتبرته تهديداً خطيراً على أمن المنطقة، والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية.

وأشارت إلى توغل آليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة أمس، بينما شنّت قوّات الاحتلال حملة اعتقالات شملت 7 فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية، وأوقفت وزير شؤون القدس فادي الهدمي لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه.

ولفتت الانتباه إلى تنفيذ قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية في أربعة أقاليم، مما أسفر عن مقتل 39 عنصراً على الأقل من حركة طالبان.

وقالت إن محكمة عسكرية جزائرية قضت أمس بالسجن 15 عاماً بحق كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره، واثنين من مديري المخابرات السابقين ومسؤولة قيادية بحزب معارض بعد إدانتهم بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش.