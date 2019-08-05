أبرز وأهم إهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم وداع العاهل الأردني عبدالله الثاني ، لقافلة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من الجيش الأردني والأجهزة الأمنية، واهتمت بمباحثات وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والتي تناولت بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

وتابعت اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح.

وسلطت الضوء على توقيع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في السودان مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، بحضور الوسيط الأفريقي محمد حسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.

وتطرقت إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 26 بإطلاق نار في متجر بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأميركية.