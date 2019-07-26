اهتمامات الصحف التونسية الجمعة



أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم نبأ وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اثر وعكة صحية في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، وتوسعت في إبراز مناقب الرئيس الراحل، وعبرت جل الصحف عن حزنها لهذه المُصاب.

وأشارت صحف تونس في ذات السياق إلى تولي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئاسة البلاد مؤقتًا إلى حين موعد الإنتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر المقبل، والتي تم تقديم موعدها بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي.

وتناولت برقيات العزاء التي أرسلها قادة العالم للشعب التونسي، مشيرة في السياق إلى إعلان لبنان وفلسطين والأردن والجزائر الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حداداً على الرئيس التونسي الراحل.

مغاربيًا، أوردت صحف الجمعة إعلان الجيش الليبي أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الجفرة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وعرجت في شأن مغاربي ثان، على مطالبة الأمين العام للرئاسة الجزائرية نور الدين عيادي بإبعاد الجيش عن أي اعتبارات سياسية مرحلية.