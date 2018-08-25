أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بإحباط شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني عملية نوعية كان يحضرها تنظيم داعش الإرهابي في لبنان من خلال استهدافه حاجزًا للجيش اللبناني.

وأشارت إلى تحذير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من أن أي محاولة من قبل إسرائيل لشرعنة صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى في القدس ستؤدي الى حرب دينية، وتأكيدها أن أي حديث أو إشارة أو تلميح عن صلاة اليهود في الأقصى له طابع العدوان.

وتحدثت صحف السبت عن إحراز الجيش اليمني مدعومًا بقوات تحالف دعم الشرعية اليمنية أمس، تقدمًا وصفه بالاستراتيجي حيث حرر منطقة الفرع بمديرية كتاف الواقعة بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ولفتت إلى مقتل سبعة عسكريين على الأقل وجرح عشرة آخرون أمس، في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على نقطة تفتيش لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية في منطقة عين كعام بين بلدتي زليتن والخمس شرق البلاد.

وتطرقت الصحف إلى عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة التقرير السابع للأمين العام للأمم المتحدة حول التهديد الذي يمثله تنظيم داعش الأإرهابي على السلم والأمن الدوليين وجهود الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في مكافحته.

ونقلت صحف لبنان مطالبة الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إدراج شركتي شحن روسيتين وست سفن ترفع علم روسيا على اللائحة السوداء لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.