أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة التي يقوم بها الرئيس العراقي برهم صالح إلى أربيل لايجاد حلول للقضايا العالقة بين الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وتطرقت صحف الخميس إلى الزيارة الرسمية التي بدأها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين اليوم على رأس وفد حكومي كبير, كما تناولت زيارته المرتقبة لواشنطن.

وعرجت على فقرات جدول أعمال مجلس النواب خلال جلساته القادمة من بينها إقرار سبعة تشريعات قوانين مهمة ,متوقعة أن تمضي أعمال الجلسات القادمة نحو خيار الأغلبية في حال عدم توصل الكتل السياسية الى توافق بشان تمرير هذه القوانين المعطلة منذ دورات المجلس السابقة.