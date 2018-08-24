أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على مواصلة حجاج بيت الله الحرام إلقاء الجمرات في ثالث أيام التشريق وتوافدهم على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.
ورصدت صحف الجمعة، احتفال ملايين المصريين بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وخروجهم إلى المنتزهات والحدائق العامة وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى مواصلة النظام السوري عملياته العسكرية في محافظة إدلب.
وأنبأت الصحف عن مقتل قائد عسكري عراقي وإصابة ثلاثة أخرين في تفجير استهدفهم غرب محافظة الأنبار.
وعرجت إلى الوضع في الأراضي الليبية، مبرزة مقتل أربعة أشخاص في هجوم مسلح شنه مسلحين على نقطة تفتيش شرقي العاصمة طرابلس.
وتناقلت تأكيد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو حصيلة التشجيع الأمريكي لانتهاكات الاحتلال.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، إعلان السلطات الصحية الجزائرية، تسجيل 41 حالة إصابة بوباء الكوليرا، وإعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات مدينة البليدة جنوب غرب العاصمة.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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