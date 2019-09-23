أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الإثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تشديد مفوض العون الإنساني في السودان محمد السناري على أهمية التنسيق بين الحكومة والمنظمات الأممية وبذل مزيد من الجهود للتحول من برامج الطوارئ إلى التنمية والإعمار.

وأشارت إلى اقتحام عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية بحماية جيش الاحتلال.

ونقلت عن السلطات المحلية بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان أن مسلحين من طالبان اشتبكوا مع آخرين من تنظيم داعش الإرهابي بالإقليم ما أسفر عن مقتل تسعة من عناصر داعش واثنين من طالبان.

ولفتت الانتباه إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل.

واهتمت بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينوي مقابلة مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.