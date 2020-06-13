تفاصيل أهم ماجاء في الصحف اللبنانية السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في حين تواصلت الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والتي ترافقت مع أعمال شغب وتحطيم واجهات مؤسسات تجارية واعتداءات على فروع مصارف.

وتحدثت عن إعلان وزارة الداخلية الفلسطينية أمس أنها تعمل مع جهات دولية لتمكينها من تسجيل سكانها وإصدار جوازات سفر فلسطينية دون الحاجة إلى تسجيلهم لدى اسرائيل.

وتطرقت صحف السبت إلى إعلان الحكومتين الأميركية والعراقية في بيان مشترك أمس عقب إنطلاق حوارهما الإستراتيجي أن الولايات المتحدة ستواصل تقليص وجودها العسكري في العراق.

وأشارت إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أمس بأن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشآت نفطية ومطار دولي في المملكة العربية السعودية العام الماضي أصلها إيراني.

ولفتت الانتباه إلى إبلاغ بريطانيا رسميا أمس الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسعى إلى تمديد الفترة الإنتقالية لبريكست.

وأخبرت عن دعوة منظمة الصحة العالملية أمس إلى توزيع أي لقاحات ناجحة ضد فيروس كورونا المستجد باعتبارها سلعة عامة عالمية لضمان وصول الجميع إليها بشكل عادل.