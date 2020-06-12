تفاصيل أهم ماجاء في الصحف اللبنانية الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بموجة الاحتجاجات الشعبية العامة التي عمت المناطق اللبنانية مساء بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة فيما تترقب الساحة السياسية نتائج الجلسة الطارئة التي دعا إلى عقدها رئيس الوزراء حسان دياب اليوم للبحث في التطورات الدراماتيكية التي شهدها لبنان.

وأشارت إلى قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد أمس وانطلقت دوي صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية من دون إعلان سقوط ضحايا جراء القصف.

وتطرقت صحف الجمعة إلى إعلان المبعوث الأميركي لإيران براين هوك أمس أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى نسخة من حزب الله الإرهابي على حدود المملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن الحزب مسؤول عن انهيار لبنان.

وأخبرت عن إجازة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق في شأن عسكريين أميركيين أو يوجه إليهم اتهاما بدون موافقة الولايات المتحدة.

ولفتت الانتباه إلى إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا قد أدينوا في 2013م بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل.

وأوردت صحف لبنان توصية المفوضية الأوروبية أمس بإعادة فتح الحدود الداخلية للإتحاد الأوروبي اعتبارا من 15 يونيو .