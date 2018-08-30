استقرار نسبى فى الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين



شهدت الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين استقرارا نسبيا .

وكانت إيمان عز الدين أجرت عملية جراحية لترميم المفصل واعادة بناء القدم فى إحدى المستشفيات تحت إشراف استاذ جراحة العظام الدكتور محمد نبيل بعد الحادث المؤلم الذى تعرضت له صباح الاثنين .

ونجحت جهود الفريق الطبى وفريق التمريض فى السيطرة على الحالة الصحية للإعلامية التى دخلت فى حالة صحية سيئة جدا بعد الحادث مما أدى الى غيبوبة والذى تسبب فى تهتك شديد فى القدم اليمنى وتفتت العظام تماما ، و ارتشاح فى المخ و العديد من الكدمات وتم التعامل بنجاح مع التجمع الدموى فى البطن ويتم فعليا متابعة دقيقة لكافة أجهزة الجسم والاطمئنان على الحالة الصحية بالكامل .