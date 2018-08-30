

يستضيف برنامج "وشوشة"، المذاع على شاشة النهار، تقديم الإعلامى أحمد الهوارى الفنانين محمد عز وتونى ماهر، فى حلقة الجمعة المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن محمد عز وتونى ماهر خريجى ورشة مركز الإبداع الفنى تحت قيادة المخرج خالد جلال، وشاركا فى العرض المسرحى "بعد الليل" بعدها تألقا وشاركا فى العديد من الأعمال الفنية.