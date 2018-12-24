الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف الصحافة الأميركية بـغير الأمينة
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف الصحافة الأميركية بـ"غير الأمينة"

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العرب اليوم - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف الصحافة الأميركية بـ"غير الأمينة"

الصحافة الأمريكية في الولايات المتحدة
واشنطن - العرب اليوم

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا الصحافة الأمريكية في بلاده، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تشهد في تاريخها صحافة "غير أمينة" مقارنة بالحالية التي تقلب الكثير من الحقائق.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" السبت: "لم تكن الصحافة أقل أمانة أبدًا في تاريخ بلادنا مما هي عليه اليوم".

وأوضح ترامب أن "الموضوعات التي يجب أن تقدم بشكل جيد، يعرضها الإعلام بصورة سيئة والعكس"، مؤكدا أنه نادرا ما يتم عرض عن العديد من القصص بشكل حقيقي مثل أزمة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية وقضية هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة وعمليات اختراق الحزب الديمقراطي".

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف الصحافة الأميركية بـغير الأمينة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف الصحافة الأميركية بـغير الأمينة



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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف الصحافة الأميركية بـغير الأمينة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف الصحافة الأميركية بـغير الأمينة



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