أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الإثنين

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بموافقة خادم الحرمين.. ميدالية الاستحقاق لــ 75 متبرعاً بالدم
أمير مكة يطلع على مشاريع جامعة الطائف
أمير مكة ونائبه يشكران القيادات الأمنية والحكومية لنجاح الحج
أمير الرياض بالنيابة يكرّم الطلاب المتدربين في مشروع النقل العام
أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في حريق النيابة العامة
الحجاج في المدينة يغالبون أحزان الوداع.. ومعدلات المغادرة أعلى من القدوم
المملكة تدين هجومين انتحاريين في الصومال ونيجيريا
«الدفاع الجوي» تعترض الصاروخ الحوثي الـ«185» باتجاه جازان
الوزاري العربي يبحث القضية الفلسطينية وأوضاع المنطقة
الجامعة العربية تطالب بوقف اشتباكات طرابلس
قطع خط إمداد الحوثيين في الدريهمي
اليمن: صمت الأمم المتحدة عن انتهاكات الحوثي «مريب»
محادثات جنيف اليمنية غير مباشرة وتركز على تبادل الأسرى
السيسي: الإرهابيون استغلوا فراغ فوضى «الربيع»
العبادي يرفض إرضاء طهران على حساب الشعب العراقي
انفجارات تهز مطار المزة العسكري قرب دمشق
قتيلان في مخيم للنازحين بليبيا
مقتل وإصابة 20 صومالياً في هجوم انتحاري
ترمب يهدد بإلغاء اتفاقية «نافتا»
أميركا ترحب بإعلان التحالف نتائج التحقيق في حادثة صعدة
بريطانيا ترحّب بنتائج تحقيق التحالف العربي
واشنطن تُلغي مساعدات لباكستان بـ300 مليون دولار
الغضب يفجر أنابيب نفط في الأحواز
GMT 06:50 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين
GMT 12:02 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:26 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
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GMT 13:07 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرالأعلى للإعلام يقرر منع بث "ملعب الزمالك" و"صح النوم" لأسبوعين
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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