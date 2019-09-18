أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على مطالبة المملكة، المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوقف الاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة وأمن الإمدادات البترولية واقتصاد العالم، ومحاسبة وردع كل من يقف خلفها.

وأبرزت تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السودانية في الخرطوم دعم الجامعة العربية للسودان والوقوف مع الحكومة والشعب وترجمة ذلك لتحقيق انفراج في مسألة الديون والعقوبات بسبب الاتهام بالإرهاب.

وأخبرت عن استضافة السودان نهاية الشهر الحالي جولة جديدة من اجتماعات سد النهضة لمناقشة أجندة محددة، وفقًا لمقررات اجتماعها في القاهرة مؤخرًا.

وأشارت إلى رفض المملكة الأردنية وألمانيا تصريحات رئيس وزراءالاحتلال التي أعلن فيها نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات.

ونقلت عن مسؤول طبي في أفغانستان قوله إن 24 شخصًا قتلوا، فيما أصيب 31 آخرون بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني بإقليم باروان وسط البلاد.

ولفتت الانتباه إلى ارتفاع طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة خلال شهر يوليو الماضي في ظل استمرار الانقسامات بشأن الهجرة بين الدول الأوروبية.