أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة تصريحات رئيس الوزراء عمران خان التي حث فيها العالم على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمكافحة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، وعدم ربط الإرهاب بالإسلام .

واهتمت بدعوة منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لتسريع وتيرة جهوده من أجل تقديم المساعدة الحاسمة لأبناء شعب جامو وكشمير لإحقاق حقوقهم المشروعة .

وتابعت تطورات الوضع في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب باكستان مساء الثلاثاء وأدى إلى مقتل 37 شخصاً وإصابة المئات وانقطاع تلك المناطق عن شبكة الطرق.

وأخبرت عن استدعاء السلطات الباكستانية قوات الجيش للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة بالزلزال، وتطرقت إلى اتفاق باكستان وماليزيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تعود بالفائدة على شعبي البلدين.

أمنياً تناقلت أنباء مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية بينهم موظفين ورجال أمن بهجوم شنه مسلحون على سيارة لشركة تعمل في مجال النفط شمال غرب باكستان.

وأشارت إلى عزم الحكومة الباكستانية على وضع إستراتيجية متعددة الأوجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع تكرير النفط الخام.

أفغانياً تناقلت أنباء مقتل صحفي جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق اثناء توجهه إلى منزله من عمله.