أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يهنئ رئيس مالي بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين يعزي نجوك تينه في وفاة رئيس فيتنام

ولي العهد يهنئ إبراهيم بوبكر كيتا.. ويواسي دانغ تي

خالد الفيصل يؤكد ضرورة تطوير المساجد وتحسينها

إمام الحرم: من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعفه

إمام المسجد النبوي: مظالم الناس من موانع ورود حوض النبي

د. الربيعة: المملكة انتهجت دوراً رائداً في العمل الإنساني والإغاثي

رئيس ألبانيا يهنئ خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني

أمير تبوك: «اليوم الوطني» ذكرى لواقعة غيرت مجرى التاريخ

277 مشروعاً إغاثياً و11 ملياراً تقدمها الـمملكة لليمن

جازان: سقوط مقذوفات حوثية على منزل بالعارضة

دبي تشارك السعوديين الاحتفال بيوم الوطن

التحضير لاجتماع الوزاري الإسلامي بنيويورك

التحالف يثخن الانقلابيين بصنعاء والبيضاء

أمين مجلس التعاون يجتمع مع وزير الخارجية اليمني

الجيش اليمني يسيطر على معسكر الدفاع الجوي في الحديدة

الأردن: وقف تمويل الأونروا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

الهند تلغي لقاءً نادراً مع باكستان في نيويورك

مؤتمر رفيع المستوى بشأن اليمن في نيويورك

القبض على أحد أكبر ممولي «حزب الله» في البرازيل

روسيا تدق ناقوس المواجهة مع أمريكا في دير الزور

موسكو: واشنطن تلعب بالنار والعقوبات «منافسة غير عادلة»

خطة ماي تنهار في سالزبورغ.. والاتحاد يحذر لندن من خروج «مذل»

بومبيو: تحرك فوري ضد إيران إذا تعرضت مصالحنا لهجوم

وزير الخارجية الأمريكي: إيران مصدر الإرهاب.. وستحاسب