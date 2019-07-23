اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء الهجوم المزدوج الذي استهدف الشرطة ومستشفى في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.

واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني لرجال الأعمال الأمريكيين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.

وتابعت تطورات زيارة عمران خان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث العلاقات الثنائية وعملية السلام الأفغانية.

وتطرقت إلى بحث باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي.

وأخبرت عن مقتل جندي باكستاني وإصابة أربعة مدنيين إثر تجدد الاشتباكات مع القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأشارت إلى استمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد الباكستاني لاسيما سعر الروبية الباكستانية ومؤشر بورصة كراتشي.

وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى الأعمال الإرهابية التي تمارسها إيران في مياه الخليج العربي لتهدد حركة السفن التجارية في المنطقة.