اهتمامات الصحف السودانية الأحد



أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، بحماية الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير وإنفاذه، للإيفاء بحق الشعب.

وعرجت على وصف الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، والذي تم التوصل إليه، يوم الجمعة، بأنه خطوة مهمة للأمام.

وركزت على تأكيد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي، أن قوات الشرعية وبإسناد من أشقائها في التحالف العربي يحققون انتصارات نوعية ومتتالية في عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية في محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وسلطت الضوء على مناشدة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر نظيره الإيطالي ماتيو سالفيني، إنهاء الأزمة المستمرة لسفن الإنقاذ في البحر المتوسط من خلال فتح الموانئ الإيطالية لها.

واولت اهتماما بالمباحثات التى أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن الملف الإيراني خلال اتصال هاتفي ، بعد احتجاز ناقلة نفط إيرانية يشتبه بأنها كانت تنقل الخام إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.