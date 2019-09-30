اهتمامات الصحف السودانية الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك فى نيويورك أمس، الولايات المتحدة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأخبرت عن شن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية مكثفة على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظتي صعدة وحجة شمال اليمن.

وأشارت إلى توافق الفصائل الفلسطينية على أن إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، يشكل مخرجًا من المأزق الراهن الذي يعيشه الفلسطينيون سواءً على المستوى الداخلي بفعل الانقسام أو على المستوى الخارجي في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية والمتمثلة بحصار غزة والتوغل الاستيطاني بالضفة.

ونقلت عن الأمم المتحدة، قولها إن مركبًا يحمل أكثر من 50 شخصًا انقلب قبالة ساحل ليبيا في أحدث واقعة تشمل مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

ونشرت إعلان الحكومة البريطانية أنها تعتزم تخصيص ميزانية بـ16.6 مليار جنيه إسترليني لمواجهة الوضع في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.