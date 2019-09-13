اهتمامات الصحف العراقية الخميس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي, الذي يبدأ بعد غد السبت ،بمناقشة عدد من الملفات المهمة من بينها استجواب عدد من الوزراء .

وتناولت الصحف اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينييس بلاسخارت في بغداد أمس والذي تركز حول التطورات التي يشهدها العراق في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى قضايا التعاون بين العراق والأمم المتحدة وخطط الحكومة العراقية للنهوض بالاقتصاد والتنمية وتعزيز الاستقرار فضلاً عن المجالات الانسانية وقضايا النازحين.

وتطرقت إلى دعوة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أثناء مشاركته في مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة الدول على الإيفاء بتعهّداتها للعراق والتي أعلنت عنها خلال مؤتمر إعمار العراق الذي عقد في الكويت مؤخرا.

وعرجت الصحف على الزيارة التي ينوي وفد لبناني حكومي رفيع القيام بها للعراق مطلع الشهر المقبل, منوهة بالملفات الاقتصادية المهمة التي سيتم بحثها خلال الزيارة التي تأتي ضمن أعمال اللجنة الوزارية اللبنانية ـ العراقية المشتركة.