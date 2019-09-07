أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
آخر تحديث GMT16:57:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

العرب اليوم -

العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

الصحف المغربية
الرباط - العرب اليوم
تناولت عدد من الصحف المغربية الصادرة اليوم السيناريوهات المحتملة للتعديل المرتقب في الحكومة المغربية الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، والمتوقع مع بداية الدخول السياسي الجديد.   وذكرت أن السيناريوهات المتداولة، تتراوح بين إحداث تغييرات على هندسة الحكومة من خلال تقليص عدد أعضاءها، وإحداث تغييرات في بعض القطاعات.   وتابعت الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة المقررة في تونس في منتصف الشهر الجاري. وذكرت أن التنافس بدأ يشتد بين المرشحين الستة والعشرين لاقتراع الرئاسة.   وتناقلت ، خبر إعلان المبعوث الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط جايزون غرينبلات استقالته من منصبه في غياب أسباب واضحة أو معلنة.   وتحدثت الصحف عن التوتر الذي قفز إلى الواجهة في العلاقات بين لبنان وتركيا، بعد قرار أنقرة استدعاء سفير لبنان لديها، على خلفية أعمال وصفتها بالاستفزازية أمام سفارتها في بيروت.   وتطرقت إلى الضغوط المكثفة التي تمارسها أنقرة على الاتحاد الأوروبي، عبر تهديدها بفتح حدودها أمام اللاجئين السورين للوصول إلى أوروبا في حال لم تحصل تركيا على دعم ومساعدات دولية كافية لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا.   أوروبيًا،سلطت الصحف الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، خاصة على مستوى إشكالية محاربة الهجرة غير الشرعية.
إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت



أخبار ذات صلة

GMT 12:34 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

GMT 12:32 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

GMT 12:29 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

GMT 12:20 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

GMT 12:17 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

وسط منافسة شرسة بين 21 فيلمًا دوليًا بالمسابقة الرسمية

جونج لى و ميشال يخطفان الأنظار في مهرجان فينسيا

روما - العرب اليوم

لفتت النجمة الصينية جونج لي الأنظار إليها خاصة وأنها ظهرت على السجادة الحمراء مع زوجها الموسيقار جان ميشال، وذلك أثناء العرض الخاص لفيلم  Saturday Fiction المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، وحضر العرض أيضا مارك تشاو و باسكال جريجوري و كارولا بوجير. ومن المقرر أن يسدل الستار، السبت، على الدورة الـ76 من مهرجان فينسيا السينمائى والذى انطلق فى 28 آب/أغسطس الماضى وسط منافسة شرسة بين 21 فيلمًا بالمسابقة الرسمية للمهرجان.   وتتواجد الفنانة هند صبرى فى فينسيا كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التى تم استحداثها مؤخرًا، ويشهد المهرجان حضورًا عربيًا جيدًا، حيث يشارك فى قسم أيام فينيسيا الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" وهو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبوالعلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة النوم عند قدمى ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:28 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

النجمات تتألقن في مهرجان "البندقية السينمائي" بفساتين ساحرة من تصميم عربي
العرب اليوم - النجمات تتألقن في مهرجان "البندقية السينمائي" بفساتين ساحرة من تصميم عربي

GMT 03:04 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

تعرف على أجمل الجزر في البرازيل واختر منها ما يناسبك
العرب اليوم - تعرف على أجمل الجزر في البرازيل واختر منها ما يناسبك

GMT 02:52 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

"فيلا" زهير مراد أيقونة جمالية تطلّ على البحر الأبيض ومدينة بيروت
العرب اليوم - "فيلا" زهير مراد أيقونة جمالية تطلّ على البحر الأبيض ومدينة بيروت

GMT 02:34 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

مايك بومبيو يعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران
العرب اليوم - مايك بومبيو يعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران

GMT 01:41 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

ضوابط إعلامية جديدة في مصر تتعلق بتناول قضايا "التطرف"
العرب اليوم - ضوابط إعلامية جديدة في مصر تتعلق بتناول قضايا "التطرف"

GMT 01:33 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر

جينيفر أنيستون تجذب الأنظار بإطلالة قيمتها 103 دولارات فقط
العرب اليوم - جينيفر أنيستون تجذب الأنظار بإطلالة قيمتها 103 دولارات فقط

GMT 03:26 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر

أجمل مناطق السياحة في مقدونيا لهذا الخريف منها هيراكليا لينكستيس
العرب اليوم - أجمل مناطق السياحة في مقدونيا لهذا الخريف منها هيراكليا لينكستيس

GMT 02:49 2019 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر

استخدام اللون الزهري الباستيل في ديكور منزلك يُساعد على راحة العضلات
العرب اليوم - استخدام اللون الزهري الباستيل في ديكور منزلك يُساعد على راحة العضلات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:45 2019 الأربعاء ,04 أيلول / سبتمبر

ميا خليفة تؤكد أنها لم تكن تملك الوعي الكامل لرفض ما يُملى عليها
العرب اليوم - ميا خليفة تؤكد أنها لم تكن تملك الوعي الكامل لرفض ما يُملى عليها

GMT 17:12 2019 الأربعاء ,04 أيلول / سبتمبر

ابنته فنانة والسجائر كادت تنهي حياته حكايات الفنان المصري محمود مسعود
العرب اليوم - ابنته فنانة والسجائر كادت تنهي حياته حكايات الفنان المصري محمود مسعود

GMT 02:00 2019 الإثنين ,26 آب / أغسطس

الحديقة القرآنية تضع دبي على قائمة "تايم"
العرب اليوم - الحديقة القرآنية تضع دبي على قائمة "تايم"

GMT 05:47 2019 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

أردوغان يُعلن تجاوز التبادل التجاري بين تركيا وروسيا حاجز الـ25 مليار دولار
العرب اليوم - أردوغان يُعلن تجاوز التبادل التجاري بين تركيا وروسيا حاجز الـ25 مليار دولار

GMT 01:05 2017 الثلاثاء ,25 إبريل / نيسان

تضخيم الأعضاء الذكرية للدلافين للمحة أعمق عن حياتهم الجنسية
العرب اليوم - تضخيم الأعضاء الذكرية للدلافين للمحة أعمق عن حياتهم الجنسية

GMT 09:40 2015 السبت ,15 آب / أغسطس

علماء الآثار يكتشفون كنزًا من المجوهرات القديمة في قبر امرأة سرماتية محاربة
العرب اليوم - علماء الآثار يكتشفون كنزًا من المجوهرات القديمة في قبر امرأة سرماتية محاربة

GMT 14:33 2015 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

مرحوم المرحوم يكشف أنه رحل ومعه مجموعة من الكبار
العرب اليوم - مرحوم المرحوم يكشف أنه رحل ومعه مجموعة من الكبار

GMT 10:10 2017 الجمعة ,08 أيلول / سبتمبر

سهير رمزي تؤكد أنها طوت صفحة المشاهد المثيرة
العرب اليوم - سهير رمزي تؤكد أنها طوت صفحة المشاهد المثيرة

GMT 15:13 2015 الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر

زراعة الرس تدشن المرحلة الثالثة في استزراع الطلح النجدي
العرب اليوم - زراعة الرس تدشن المرحلة الثالثة في استزراع الطلح النجدي

GMT 07:34 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيو

تعدّد ألوان الحناء لنقش رسومات رائعة في العيد
العرب اليوم - تعدّد ألوان الحناء لنقش رسومات رائعة في العيد

GMT 05:43 2016 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

الزوجة السابقة لترامب تدعم ترشحه وتؤكد أنه اغتصبها قبل الانفصال
العرب اليوم - الزوجة السابقة لترامب تدعم ترشحه وتؤكد أنه اغتصبها قبل الانفصال

GMT 21:52 2018 الإثنين ,15 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على الأكثر مبيعًا فى معرض أربيل الدولى للكتاب
العرب اليوم - تعرف على الأكثر مبيعًا فى معرض أربيل الدولى للكتاب

GMT 05:52 2016 الأحد ,14 شباط / فبراير

أميرة بشادي تكشف عن تصميمها لمجموعة من هدايا عيد الحب
العرب اليوم - أميرة بشادي تكشف عن تصميمها لمجموعة من هدايا عيد الحب

GMT 03:18 2016 الأربعاء ,30 آذار/ مارس

منى محمود تستخدم الجوخ والأقمشة في ديكوراتها
العرب اليوم - منى محمود تستخدم الجوخ والأقمشة في ديكوراتها

GMT 01:56 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

العثور على سحلية برأسين ولسانين أزرقين
العرب اليوم - العثور على سحلية برأسين ولسانين أزرقين

GMT 05:00 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

"أكل أخيك" مطعم في طوكيو يسمح بأكل لحوم البشر
العرب اليوم - "أكل أخيك" مطعم في طوكيو يسمح بأكل لحوم البشر

GMT 06:50 2016 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

وزارة الآثار الفلسطينية تزيح الستار عن أكبر لوحة فسيفساء متصلة في مدينة أريحا
العرب اليوم - وزارة الآثار الفلسطينية تزيح الستار عن أكبر لوحة فسيفساء متصلة في مدينة أريحا

GMT 17:15 2016 الثلاثاء ,23 آب / أغسطس

الشرطة السودانية ستتواجد داخل الجامعات بصورة مستديمة لسلامة الطلاب
العرب اليوم - الشرطة السودانية ستتواجد داخل الجامعات بصورة مستديمة لسلامة الطلاب
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab