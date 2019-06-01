اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أهمية القمم التاريخية الخليجية والعربية والإسلامية التي تنعقد في مكة المكرمة بدعوة المملكة العربية السعودية لمناقشة التحديات الإقليمية والقضايا الإسلامية وتقوية الصف العربي والإسلامي.

واهتمت بمصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني على عقوبات صادرة بحق ضباط في الجيش من قبل محاكم عسكرية على خلفية تورطهم في قضايا مختلفة.

وأخبرت عن اتفاق باكستان ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية والتجارية، وقرار باكستان وإندونيسيا بشأن إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي تأسست عام

وسلطت الضوء على الاستعدادات الجارية في باكستان لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم إقامة أسواق خاصة للمشتريات الرمضانية.

وعرجت إلى لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه أمس بالممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان نيكولاس كاي لمناقشة عملية السلام الأفغانية.

و تطرقت إلى نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على انتحاري كان يحاول تفجير حزامه الناسف في تجمع ديني بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وأشارت إلى استمرار تحسن مؤشرات الاقتصادي الباكستاني لاسيما مؤشرات الأسهم وسعر العملة المحلية بعد أن شهدت تراجعاً حاداً خلال الأيام

و تناقلت أنباء تحرير السلطات الأفغانية 28 شخصا بينهم 16 مدنيا، من سجن لطالبان في عملية خاصة أطلقتها قوات الأمن الأفغانية في ولاية زابول.

وتابعت صحف باكستان أداء ناريندرا مودي يوم الخميس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في الهند لولاية ثانية