اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على أعمال القمة العربية والخليجية التي عقدت بمكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله".

وأبرزت في الإطار ذاته، تأكيد خادم الحرمين الشريفين، أن إيران ترعى الأنشطة الإرهابية في المنطقة وتهدد الملاحة البحرية، وأن تدخلاتها في شئون دول المنطقة تعد تحديًا لمبادئ إرساء السلم.

وأشارت إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أي تهديد يواجه أمن الخليج ومن ثم الأمن القومي العربي يقتضي منا جميعًا وقفة حاسمة لمواجهته بمنتهى الحكمة والحزم.

وعرجت على البيان الختامي للقمة العربية والذي أدان استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونشرت، إعلان مسئول بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة تحوز الأغلبية في صناديق الاقتراع.

وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى مقتل 14 داعشيًا في عملية نوعية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في صحراء الحضر جنوب غرب محافظة نينوي شمال غرب البلاد