اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، أعمال القمة العربية والخليجية التي عقدت بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، مبرزة ما ورد في بيانها الختامي بشأن إدانة الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية وسفن النفط الإماراتية.

ورصدت التطورات المتعلقة بمشروع قانون موازنة الدولة اللبنانية لسنة 2019 م الذي ستبدأ لجنة المال والموازنة دراسته ابتداء من الاثنين المقبل .

وتابعت صحف الجمعة، الجولة الشرق أوسطية التي بدأها كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر متنقّلاً ما بين العاصمة الأردنية عمّان والقدس بعد مدينة الرباط المغربية .

كما عرجت على نبأ تحرير الجيش اليمني أمس، عدداً من المواقع العسكرية بمحافظة تعز، وسط البلاد، من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وتطرقت إلى إعلان مسؤول بالمجلس العسكرى السوداني،أمس، أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة تحوز الأغلبية فى صناديق الاقتراع.

وتناقلت صحف لبنان، تأكيد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه سيسعى لتنفيذ وقف النار في سوريا بأسرع وقت