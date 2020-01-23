اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء



أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية البريطانية التي تناولت سُبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير المشروعة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت إلى اجتماع اللجنة القانونية والفنية من مصر والسودان وإثيوبيا الذي تستضيفه الخرطوم اليوم لمناقشة المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بالاتفاق المأمول حول سد النهضة.

وأشارت صحف الأربعاء إلى انطلاق فعاليات الدورة الخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، لبحث سُبل تعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونوّهت إلى إعلان الرئاسة اللبنانية تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب وسط احتجاجات شعبية بوسط بيروت.

وتحدثت صحف القاهرة عن تصاعد التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية، ومقتل شخص وإصابة 20 آخرين في مواجهات مع القوات الأمنية، بالتزامن مع استمرار اجتماعات الرئيس برهم صالح مع القيادات السياسية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.