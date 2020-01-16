اهتمامات الصحف الباكستانية الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تطورات الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الأمطار الغزيرة والثلوج والانهيارات الجليدية التي حصدت أكثر من مئة قتيل وتضرر مئات المنازل والممتلكات في أنحاء مختلفة من باكستان، مشيرةً إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في القرى التي تعرضت للانهيارات الجليدية بإقليم كشمير الحرة بمشاركة قوات الجيش الباكستاني.

واهتمت بتوجه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المبادرة الدبلوماسية لرئيس الوزراء الباكستاني لتخفيف التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

وعرجت صحف إسلام أباد إلى رفع السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد للحد من وقوع أي أعمال عنف أو شغب.

وأخبرت في الشأن الدولي عن استقالة الحكومة الروسية بعد أن اقترح الرئيس فلاديمير بوتين سلسلة من الإصلاحات الدستورية، متطرقةً إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان المحليين من المناطق التي تعرضت لبركان ثائر في الفلبين.