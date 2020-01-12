اهتمامات الصحف العراقية الأحد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بردود الأفعال المنددة بحادثة اغتيال المراسلين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي بأسلحة كاتمة للصوت في مدينة البصرة جنوب العراق مساء أمس الأول, مبرزةً تنديد رئاسة الجمهورية والاتحاد العام للصحفيين العرب بهذه الحادثة, ومطالبتهما بالكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

وتناولت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إلى إقليم كردستان أمس, منوهةً باللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في الأقليم والتي تركزت حول القضايا العالقة بين بغداد وأربيل وتداعيات الأزمة الحالية في العراق والمنطقة.

وتطرقت إلى سحب قوات التحالف الدولي من العراق, مبرزةً موقف واشنطن في هذا المجال, وردود الفعل المختلفة حولها .