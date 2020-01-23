اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء



أبرزت الصحف الباكستانية اليوم زيارة رئيس الوزراء عمران خان إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مشيرةً إلى عزم رئيس الوزراء عمران خان لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المنتدى.

وتطرقت إلى زيارة نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز إلى باكستان ولقائها بوزير الداخلية الباكستاني إعجاز شاه لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، مشيرةً إلى اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخصوصًا في مجال الطاقة.

وتناقلت صحف الأربعاء إعلان الجيش الأفغاني عن مقتل سبعة مسلحين من بينهم قائد محلي عندما استهدفت طائرات مقاتلة مخبأ لطالبان في منطقة جاجي أريوب بمقاطعة باكتيا غربي أفغانستان.