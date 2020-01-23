اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمشاورات الماراثونية الجارية بين رئاسة الجمهورية وبين الكتل السياسية للتوافق على اختيار رئيس وزراء جديد خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، منوهةً بالصعوبات التي ما زالت تواجه تشكيل الحكومة الجديدة بسبب فشل الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق شامل في هذا المجال حتى الآن.

وأشارت إلى الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية برهم صالح قبل مغادرته إلى دافوس, من أجل تقريب وجهات النظر وحسم مسألة ترشيح رئيس وزراء جديد يكون مقبولًا من الجميع.

وتناولت صحف الأربعاء بشكل واسع التصعيد الذي شهده الحراك الشعبي في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق خلال اليومين الماضيين, لاسيما على صعيد قطع الطرق والجسور ومن بينها طريق محمد القاسم السريع الحيوي في العاصمة, مشيرةً إلى المواجهات وعمليات الكر والفر بين المتظاهرين من جهة وبين القوات الأمنية من جهة أخرى التي أسفرت عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.