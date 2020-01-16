اهتمامات الصحف العراقية الخميس

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الجدل الدائر الآن في الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية بشأن الاتفاقية العراقية ـ الصينية، مركزةً على الموقف البرلماني والقانوني والشعبي منها.

وعرجت على تطورات الأوضاع الأمنية، مبرزةً الاتصالات الهاتفية التي تلقاها المسؤولون العراقيون من مسؤولين عرب وأجانب خلال اليومين الماضيين التي تركزت حول ضرورة التهدئة وتخفيف التوتر وتجنيب العراق والمنطقة الحروب والعنف والدمار.

ونوهت صحف الخميس باستمرار الحراك النيابي لتشريع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق, مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في وقت يشهد استعادة الدواعش نشاطهم الإرهابي بمناطق متعددة من البلاد.