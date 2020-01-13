اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم أسباب تأخير تسمية رئيس وزراء جديد ,خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي, منوهة بالأسماء المطروحة لشغل هذا المنصب,مشيرة إلى الحوارات الجارية الآن بين الكتل السياسية بهذا الشأن.

‏ ونقلت الصحف آراء سياسيين وبرلمانيين عراقيين تحذر من تأخير الاتفاق على إسم مرشح لرئاسة الحكومة, منوهة بانعكاسات ذلك على ‏الأوضاع العامة للبلاد.

‏وأشارت إلى المشكلات التي يعاني منها العراق حاليًا داعية إلى بذل جهد مضاعف لاخراج البلاد من هذه الأوضاع من خلال الإسراع بتشكيل حكومة قوية ذات صلاحيات كاملة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وعرجت صحف الإثنين على الشأن الأمني ،مبرزة إعلان خلية الاعلام الأمني العراقية عن سقوط ثمانية صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية العراقية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد مساء امس مما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين عراقيين بجروح.