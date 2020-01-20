اهتمامات الصحف العراقية الاثنين



ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الحراك الشعبي السلمي في تسع محافظات عراقية بينها بغداد, والذي دخل شهره الرابع منوهة بالتصعيد الذي شهده " الحراك"منذ يوم أمس للضغط باتجاه تشكيل حكومة مستقلة تقوم باجراء انتخابات مبكرة .

وتطرقت الصحف إلى الجدل الدائر حول بقاء أو عدم بقاء القوات الأجنبية في العراق ,مشيرة إلى الضغوط التي يتعرض لها العراق لإقحامه في سياسة المحاور.

وتناولت موضوع الاتفاقية العراقية الصينية المثيرة للجدل ,مشيرة إلى قرار مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لاستضافة السفير الصيني وممثلي الحكومة العراقية لإيضاح بنود هذه الاتفاقية.

وعرجت صحف اليوم على التحولات السياسية التي يشهدها العراق والتي تترافق مع عدم قدرة الأطراف السياسية المعنية على صناعة القرار الذي ينسجم مع تطلعات قوى التغيير الشبابية الاحتجاجية ,مشيرة إلى أهمية الإعلام كمنصة مفتوحة وحرة في نقل الحقيقة في البلاد كما هي ، داعية إلى رعاية القنوات الإعلامية العربية والأجنبية العاملة في العراق.