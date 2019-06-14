اهتمامات الصحف الليبية الخميس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على جهود المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق من أجل تلبية متطلبات النازحين جراء الإقتتال المسلح جنوب العاصمة،مشيرة إلى تضاعف الأعداد فى العديد من المناطق والبلديات ، ومنوهة إلى تواصل الجسر الجوى للإغاثة الى مدينة غات جراء السيول والفضيانات ، مبينة وصول 10 ملايين الى مصارف غات وعودة اللهرباء والاتصالات الى المدينة المنكوبة .

وأشارت صحف ليبيا إلى العجز المتواجد فى شبكة الكهرباء فى العاصمة وعدة مدن فى الغرب مما أدى إلى إنقطاع التيار عن المواطنين فيما يزيد عن 15 ساعة نتيجة خروج وحدات التوليد الأولى والثانية والثالثة والرابعة في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، مما أدى إلى فقد نحو 2100 ميغاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة لهذه الوحدات، الأمر الذي هدد استقرارية الشبكة وتطرقت الصحف إلى إجتماع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع سفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا بمقر الاتحاد الأوروبي في تونس، حيث تمت مناقشة مستجدات المعارك حول مدينة طرابلس وما خلفته من أوضاع إنسانية صعبة، وفي هذا الإطار استفاض النقاش حول أوضاع المهاجرين والنازحين.

الحلول الممكنة من أجل إنهاء هذا الاعتداء والخروج من المرحلة الحرجة لليبيا.

ونوهت الصحف إلى رؤية كل من الإمارات وألمانيا، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الدائر في ليبيا، مشددتين على أن الإطار السياسي للمبعوث الأممي غسان سلامة يمثل الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية، جاء ذلك خلال زيارة ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد ولقاؤه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،مضفين أن الحيلولة دون تصعيد الصراع أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وعرجت الصحف على إعلان وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، ، ضرورة وقف الاقتتال والتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وذلك إثر اجتماع تشاوري بتونس،مؤكدين دعمهم للتسوية السياسية، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في إطار المبادرة الثلاثية والعمل سوية لإقناع الأطراف الليبية بالوقف الفوري لإطلاق النار وتجنيب الشعب الليبي مزيداً من المعاناة.