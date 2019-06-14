اهتمامات الصحف اللبنانية الخميس



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالإجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري حيث أكد الأخير عقب الإجتماع الإتفاق على منهج لتسريع عمل الحكومة وتحقيق الانجازات خصوصاً أن لبنان في مرحلة اقتصادية صعبة تتطلب إعادة ترتيب الأمور.

وتحدثت عن إدانة مجلس الأمن الدولي أحداث العنف الذي شهدها السودان ودعوته للمجلس الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير للعمل معا لإيجاد حل للأزمة .

وأخبرت عن تسجيل درجات حرارة قياسية في الكويت حيث بلغت معدلات الحرارة تحت أشعة الشمس ما بين 60 و 65 درجة مئوية وتحت ظل الشمس بلغت 51 درجة مئوية بحسب إدراة الأرصاد الجوية في البلاد.

وتطرقت الى تحذير المفوضة الأوروبية من انتشار العنصرية وكراهية الأجانب وظاهرة الإسلاموفوبيا ومناهضة الهجرة في دول القارة وتأثيرها على المشهد السياسي.