اهتمامات الصحف المصرية الخميس

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم إدانة جمهورية مصر العربية استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة.

وسلطت الصحف الضوء على تضامن مصر وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية.

وأخبرت عن انطلاق فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد أمس بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة 51 دولة إفريقية والذي تحل فيه المملكة العربية السعودية وثلاث دول عربية كضيوف شرف، وسط حضور أكثر من 200 شخصية رفيعة المستوى بالقارة السمراء.

وأشارت صحف القاهرة إلى رفض مصر والجزائر وتونس لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا وإدانتهم لاستمرار تدفق السلاح من أطراف إقليمية وغيرها إلى ليبيا في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث أمس في تونس.

ولفتت الانتباه إلى تصدي الدفاعات الجوية السورية فجر أمس لعدد من الصواريخ التي أطلقتها اسرائيل على تل الحارة في المنطقة الجنوبية القريبة من مرتفعات الجولان وأسقطت عدداً منها موضحة أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية.

وتطرقت الصحف إلى إدانة مجلس الأمن الدولي بشدة لأعمال العنف التي شهدها السودان مؤخرًا، ودعوته للوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، ومطالبة كافة الأطراف المعنية بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة التي تشهدها البلاد حاليا.